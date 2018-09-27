Bakan Albayrak'tan yatırımcılara güven veren mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir." dedi.

"TÜRKİYE GÜVENİNİ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiğimiz, oldukça yoğun ve verimli geçen New York seyahatimizi 9. Türkiye Yatırım Konferansı ile tamamladık. Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile, tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir." açıklaması yaptı.