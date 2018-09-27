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Bakan Albayrak'tan yatırımcılara güven veren mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:19
Bakan Albayrak'tan yatırımcılara güven veren mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir." dedi.

"TÜRKİYE GÜVENİNİ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiğimiz, oldukça yoğun ve verimli geçen New York seyahatimizi 9. Türkiye Yatırım Konferansı ile tamamladık. Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile, tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir." açıklaması yaptı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:19
  1. Berat Albayrak
  2. ekonomi

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  • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb31 dk önce
    sayın baqkanım faiz iilletinden nasıl kurtulacağız fraiz sarmalından kurtulmaqmız için vaiz faiz lobisine hizmet eden merkez bankası büroratlarının donulmazlıkları kalkmayacakmı bunlarla ilgilli açıklama istiyoruz
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