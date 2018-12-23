Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamada, "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye’nin ihracat hedefleri için DEİK’in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." dedi.

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