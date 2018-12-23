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Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye’nin ihracat hedefleri için DEİK’in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz.

23 Aralık 2018 Pazar 18:40
Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamada, "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye’nin ihracat hedefleri için DEİK’in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:40
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. açıklama

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    ihracatı arttırmanın önemli yolu döviz kurlarını azami arttırmaktır. böylece ithalat düşer , cari açık azalır , ihracat süper artar. aynı son yaptığınız olaydaki gibi dolar 7 tl yi bulur. çok gelirse ocağın altını biraz kısarsınız 5.30 tl ye düşer düştü yani eski kurla aradaki fark 1,50 kuruş arttı. soğan fiatları 5 tl oldu. (2,50 tl idi. et ve süt ürünleri fiatlarıda aldı başını % 100 zamlandı. ve seçimde kapıya yaklaştı. şimdi akp olarak ekonomiden sınıfta kaldınız alırsınız topları

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