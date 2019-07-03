Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.