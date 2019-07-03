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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
  1. Berat Albayrak
  2. enflasyon

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