0553 313 94 23

Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan 'Bir gençlik' videosu paylaşım rekoru kırdı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 09:47

Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme vazifesini "huzur-u kalp" ile gençlere emanet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan "Bir Gençlik" videosu, sosyal medya gündemine oturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
    1. İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik..
    2. KOBİ'lere yönelik devlet destekli..
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Asgari ücret 2019 da kaç lira olacak
    5. İstanbul polisinden yurt dışında..
    6. CHP döneminin, Yunan işgalinden farkı..
    7. Asgari ücret ne kadar 2019
    8. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    9. Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a..
    10. Asgari ücret 2019 ne kadar oldu
    11. Dolar/TL 5,31 seviyesinde işlem görüyor
    12. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    13. Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak?
    14. Erdoğan talimatı verdi! Seferberlik..
    15. Sudan'da bir muhalif siyasetçiye daha..
    16. Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı
    17. Asya borsaları
    18. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
    19. "Konu Türkiye ise tek ses oluruz"
    20. Müslüman, piyangodan mutlaka uzak..
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    ‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!
    ‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'