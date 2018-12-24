Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı

Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme vazifesini "huzur-u kalp" ile gençlere emanet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan "Bir Gençlik" videosu, sosyal medya gündemine oturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.