Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan 'Bir gençlik' videosu paylaşım rekoru kırdı.24 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme vazifesini "huzur-u kalp" ile gençlere emanet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan "Bir Gençlik" videosu, sosyal medya gündemine oturdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
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