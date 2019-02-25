Bakan Albayrak müjdeyi verdi! "Faizler daha da inecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın konuşmasında şunları söyledi:

"2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yazi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbe gün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek."

'Bu hafta açıklayacağız'

Albayrak, bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ için 20,3 milyar TL kredi desteği sağlandığını ifade ederek, "KOBİ'ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız." dedi.

'Faizler inecek'

"Faizler daha da inecek" diyen Albayrak, "Faizlerde ağustos-eylül döneminin etkisi tamamen silindi" dedi.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

"Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakam, bunun önemli bir kısmı yurt dışındaki sermayenin gelişi noktasında gerçekleşti.

'2019'da daha da üzerine çıkacağız'

2018'de 13 milyar doların üzerinde bir doğrudan yatırım geldi, 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız.

Şubat rakamlarına bakıyorum, ocak ayına kıyasla dediğimizden çok daha iyi bir noktaya gelmiş, mart-nisan-mayıs ayları çok daha iyi bir performansın sergilendiği dönem olacak

Ekonomi yönetimimizin politika yelpazesi küresel ve yerel ekonomik göstergelerinin dikkatlice izlenmesi sürecinde, tüm süreçler uyumlandırılarak, dinamik bir şekilde koordine edilerek yürütülmekte

Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır"