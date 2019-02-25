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Bakan Albayrak müjdeyi verdi! "Faizler daha da inecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, faizlerin daha da ineceği müjdesini verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:59
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! "Faizler daha da inecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın konuşmasında şunları söyledi:

"2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yazi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbe gün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek."

'Bu hafta açıklayacağız'

Albayrak, bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ için 20,3 milyar TL kredi desteği sağlandığını ifade ederek, "KOBİ'ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız." dedi.

'Faizler inecek'

"Faizler daha da inecek" diyen Albayrak, "Faizlerde ağustos-eylül döneminin etkisi tamamen silindi" dedi.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

"Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakam, bunun önemli bir kısmı yurt dışındaki sermayenin gelişi noktasında gerçekleşti.

'2019'da daha da üzerine çıkacağız'

2018'de 13 milyar doların üzerinde bir doğrudan yatırım geldi, 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız.

Şubat rakamlarına bakıyorum, ocak ayına kıyasla dediğimizden çok daha iyi bir noktaya gelmiş, mart-nisan-mayıs ayları çok daha iyi bir performansın sergilendiği dönem olacak

Ekonomi yönetimimizin politika yelpazesi küresel ve yerel ekonomik göstergelerinin dikkatlice izlenmesi sürecinde, tüm süreçler uyumlandırılarak, dinamik bir şekilde koordine edilerek yürütülmekte

Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır"

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:59
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı
  3. açıklama

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  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    2bucukmilyonistidamoluşacakdiyorsunuzsuandais yerleriçatırçatırelemançıkartıyorbundanhaberinizvarmiçatırçatıris yerlerikapanıyor uyan sayin beratalbayrak bu soylediklerinizlaftakalirsadece ekonomiyecan veremiyorsunuzekonomisizinişinizdegildaha yaşınızkacsizin40 yasindavarmisinizne tecrubenizvarokonomiyleilgilibir yerlerikorurkenayniandadigertarafiyıkıyorsunuzfarkindadegilsinizsanirsam martsecimlerinininyüzüsuyuhurmeyineherbibakanbizimüjdelerlekarşılıyor. Sizediyecegimşufaturalardanalinanfaisbirrakam ucretleribi ayarlayinsu faturamgeldituketin29tl diyorasıl odenecektutar102tl bu nasil bir soygunboyle vatandasifaturauzerindensoyuyorlar bukadarucukbirfarkolmazolamaztamamben hiç vergi alınmasındemiyorumama tuketimin3katifazlasivergiolamazbenim anlamaktazorlukcektigimdogalgaziyoksasuyumuithalalıyoruzsu faturasielektirigectiartik bana boşvaatetmeyinartikoy yoksizeartik
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 1 sa önce
    Insallah gurban
  • SelimSelim1 sa önce
    Elektirik zammı ne olacak? Hani şu yazın %50 koyduğunuz zam.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    millete girdikten sonra şimdi indirseniz ne olacak. girdi giren millete.

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