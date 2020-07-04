  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Malta'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:36:09 -
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Malta'da

VALETTA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.

Burada Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya gelen Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti.

Görüşmede Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı