Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
İki bakan son gelişmeleri ele aldı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.