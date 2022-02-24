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Gündem Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 16:52:00 -
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

İki bakan son gelişmeleri ele aldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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