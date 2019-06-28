Bakan Akar Osaka’ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka’ya gitti.28 Haziran 2019 Cuma 11:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka’ya gitti.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka’ya gitti.
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