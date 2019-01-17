Bakan Akar misafirlerini ağırladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya ve Makedonyalı bakanlar ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Erten'i makamında ağırladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Akar daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile makamında bir araya geldi. Millî Savunma Bakanı Akar, kendisini makamında ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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