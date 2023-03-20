Bakan Akar Malezyalı mevkidaşını kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Hasan'ı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Onur Kıtası’nı selamlayan Hasan daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Törenin ardından baş başa görüşen Akar ve Hasan daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık yaptı.

Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, "Değerli dostum" diye hitap ettiği Hasan'ı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Türkiye ve Malezya arasındaki ortak geçmiş ve değerlere vurgu yapan Akar, "İlişkilerimiz son derece yapıcı ve olumlu. Bugüne kadar gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerimiz son yıllarda daha da ivme kazanmış durumda" diye konuştu.

'Birliğimiz bundan sonra da devam edecek'

Hasan'ın ziyareti ile bu ivmenin devam ettiğini aktaran Akar, "İnanıyoruz ki bundan sonra da birliğimiz, beraberliğimiz artarak devam edecektir" dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

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Millet, devlet olarak tüm gücümüzü seferber ederek depremle mücadelemizi sürdürürken ilk andan itibaren bizimle birlikte olan ülkeler arasında Malezya da yer aldı. Gerek arama kurtarma personeline gerekse Adıyaman'da kurulan sahra sıhhiye hastanesinin personeline çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurulan sahra sıhhiye hastanesinin başhekiminin de eğitimini Türkiye'de tamamlaması bizim için ayrı bir önem arz etmektedir.

Malezya'nın yardımlarını iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin alana yansıma olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerimiz dostluk ve kardeşliğe dayanmaktadır. Değerli dostumuzla son derece verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sırasında ikili ve bölgesel konular ile askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunduk. Bu konuda ülkelerimiz olarak neler yapabileceğimizi, silahlı kuvvetlerimizi nasıl destekleyebileceğimizi görüştük. Görüşmelerimizde yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bir taraftan askeri eğitim iş birliğimizi geliştirirken, karşılıklı öğrenci değişimini sürdürürken diğer taraftan da savunma sanayii konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu değerli dostumuza ifade etme fırsatı buldum. İlişkilerimizin önümüzdeki dönem de bir taraftan askeri eğitim iş birliği diğer taraftan da savunma sanayii iş birliği alanlarında artarak devam edeceğine inanıyorum. Yapacağımız çalışmaların da öncelikle ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için yararlı olacağına inanıyorum.

Sözlerinin sonunda Malezya'nın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür eden Akar, Malezya halkına selamlarını iletti.

Bakan Hasan'dan dayanışma mesajı

Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan da gösterilen misafirperverlikten dolayı Akar'a teşekkür ederek açıklamalarına başladı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Hasan, "Hem savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi güçlendirecek yolları hem de diğer alanlardaki iş birliği fırsatları üzerine görüştük. Sadece askeri iş birliği değil aynı zamanda savunma sanayii alanındaki bağlarımızı güçlendirmemiz gerektiğini belirttik. Malezya hükümeti sahra sıhhiye hastanesinde kullanılan malzemelerin hepsinin bağışlanması, personelin ayrılmasının ardından oradaki sağlık görevlilerin kullanımına sunulması kararı aldı" dedi.

Yarın Adıyaman'daki sahra sıhhiye hastanesine ziyarette bulunmayı planladığını aktaran Hasan sözlerini iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesi ve iş birliğinin sürmesine yönelik inancını dile getirerek tamamladı.