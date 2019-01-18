Bakan Akar ABD'li senatörü fena terletti!

ABD’li Senatör Lindsey Graham Ankara’daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.

Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında daha önce gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştiren ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği konularının ele alındığı aktarıldı.

"Bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyecek"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'li Senatör Lindsey Graham Ankara'daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye — ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Bu kapsamda Bakan Akar tarafından;

— Menbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı,

— YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK, YPG, IŞİD ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği,

— Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği,

— İki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir."