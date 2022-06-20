Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: 2023 yılında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü şantiyesinde beraberindeki diğer ilgililerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra burada konuşan Karaismailoğlu, bakanlıklarının, ülkenin ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak gördüklerini aktaran Karaismailoğlu, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden, millet için çalışmalarını var güçleriyle sürdürdüklerini vurguladı.

Muhalefetin yalan siyasetini, gayriciddi ve kısa vadeli zihniyetlerini hiç dikkate almadıklarını, almayacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Neticede yatırımlarımız halkımızın günlük yaşantısına hız, tasarruf, konfor getirdi. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da alıyor, onları milletimizle buluşturmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sadece birkaç ay içerisinde Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa bir hızla tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. Hemen peşinden Tokat'ı havalimanı ile buluşturduk. 16 ile hizmet veren Malatya Çevreyolu'nu açtık. Antalya'da Fasalis Tüneli'ni milletimizle buluşturduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı yine yalnızca Karadeniz'imizin değil, dünyanın hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta da Türksat 5B uydumuzu bütün dünyanın gözü önünde uzaya hizmete aldık. Bu işler, hizmetler rastgele olmuyor. Ulaşım ve lojistik ana planı çerçevesinde, devlet aklıyla planlanmakta bütün projelerimiz."

"Dünyayı Türkiye'ye bağlayan eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz"

Karaismailoğlu, bütün projeleri ülkenin ticarete, ulaştırmaya, turizme, sosyal yaşama dair iç dinamikleri olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Bunlarla yetinmediklerini, dış ülkelerle ticari faaliyetler başta olmak üzere ülkeye fayda üretecek her türlü ilişkinin hesaplara katıldığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sonunda devlet himayesinde, bilimsel çalışmalarla şekillendirilmiş eserler ortaya çıkmaktadır. Onun için bu eserlerimiz dünyadaki sayılı mühendislik projelerinden olmakta. Bizler günü geçiştirmeye çalışanlardan hiç olmadık, olmayız. Bizler çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak, ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın süper güçleri arasına sokmak için çabalamaktayız. Bunun altyapısını hazırlamak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. O nedenle hem iç hem de dış entegrasyonu sağlayan, dünyayı Türkiye'ye bağlayan eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz."

Köprüde yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağlamış bulunmaktayız"

Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 1 milyar 351 milyon liranın üzerinde bir yatırım planladıklarını, köprünün 1669 metre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Köprüde geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapımına ağustos 2021'de başladığımız köprüde yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağlamış bulunmaktayız. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hep birlikte hizmete açacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün hizmete girmesiyle, şehrimizin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama olacaktır. Adana'nın, stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı da sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda, şehir içi trafik de çok daha güvenli hale gelecektir. Bu köprüyü biliyorsunuz geçmiş dönemdeki Adana Büyükşehir Belediyesi başlatmıştı ama maalesef şu anki mevcut yönetim, Adana Büyükşehir Belediyesi bu işi devam ettirmediği için ve vatandaşımız ve milletimiz için önemli bir proje olduğu için bakanlık olarak üzerimize aldık. Bir an önce bitirmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 6. büyük şehri Adana'nın yoğun yerleşim alanlarının ortasında yer alan köprünün, barajın su tahliyesi önünde engel oluşturmaması için mümkün olduğunca az ayaklı ve maksimum açıklıklı yapıldığını anlattı.

Ulaşım ve altyapı politikaları ışığında, projelerini güçlü temellere oturtarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylelikle hayata geçirdiğimiz projelerle bölgesel kalkınmayı sağlıyor, vatandaşlarımızın refahını yukarılara taşıyoruz. Bu uğurda Adana'nın daha önce görmediği hizmetleri milletimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle bütün ekibimizle çalışmaları sürdürüyoruz. Bizler, ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve ekonomik olarak geçiyoruz. Bunun yanında kara yollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için de çevre yollarını yapıyoruz. Bazen de şehir içindeki doğal dokularımız karşısında şehir içi trafiği rahatlatacak köklü çözümlere imza atmaktayız."