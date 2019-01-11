Bakan açıkladı: 840 ton altın rezervi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aktif ruhsat sayısının ise 33 olduğunu belirtti. Altın ruhsatlarının yüzde 32’i ise yabancı firmalara ait.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizde aktif altın ruhsat sayısının 33 olduğunu ve işlenebilir altın rezervinin metal bazında 840 tonu bulduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, 2013-2017 yılları arasında elde edilen devlet hakkı gelirinin 304 milyon 909 TL olduğunu belirterek, “Ülkemiz, dünya altın rezervi sıralamasında 22. sırada yer almakta olup, altın ruhsatlarının yüzde 68'i yerli firmalara aittir” dedi.