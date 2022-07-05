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Ekonomi Bak sen şu yaptıkları hokkabazlığa! Enflasyonu şişiren ENAG’ın maskesi düşürüldü
Ekonomi

Bak sen şu yaptıkları hokkabazlığa! Enflasyonu şişiren ENAG’ın maskesi düşürüldü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ENAG'ın yayınladığı enflasyon raporundaki hinliği rakamlarla anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:40:00 -

Muhaliflerin kara propaganda amacıyla kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yayınladığı son enflasyon raporuyla yine algı operasyonuna kalkıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, ENAG’ın enflasyon oyunu da gözler önüne serildi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Dolara bakıyorsunuz, yüzde 1.9 değer kazanmış. Doların kazandığı değer buyken ENAG bizim enflasyonumuzu yüzde 8 artırıyor.

BİST ise yüzde 6 değer kaybetmiş. Hemen Özgür Demirtaş'ların falan demesi lazım ki, işler kötüye gidiyor, talep daralması var.

Üçüncü veri ise ne, faiz. Faiz Haziran'ın başında 100 birim olarak esas alıyorlar, Haziran sonunda 100.86 olmuş. Yani yüzde 1 bile değer artışı olmamış.

Şimdi yüzde 1.9 dolar, yüzde 1 bile değil faiz, borsa düşmüş ama enflasyon yüzde 8 yükselmiş. ENAG bunu bir izah etsin.

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Yorumlar

vay ekonomist de olmuş!?

bak sen karahasanoğlu'na birilerine özenip ekonomist de olmuş, en-ag'ı kritik ediyormuş :))) bu haberlere-yazılara çok gülüyorum, cahil cesareti işte :))) Hakkın bildiğini kuldan gizleme Karahasanoşlu, yemiyor artık!
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