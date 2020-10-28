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Aktüel Bahreyn'den İran bankalarının yetkililerine "kara para aklamaktan" hapis ve para cezası
Aktüel

Bahreyn'den İran bankalarının yetkililerine "kara para aklamaktan" hapis ve para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:19:31 -
Bahreyn'den İran bankalarının yetkililerine "kara para aklamaktan" hapis ve para cezası

İSTANBUL (AA) - Bahreyn'de mahkeme, aralarında İran Merkez Bankası'nın da bulunduğu bazı banka yetkililerini "kara para aklama" suçlamasıyla çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırdı.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın Başsavcı Nayif Yusuf Mahmud'dan naklettiği habere göre, Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, kara para aklamaktan suçlu bulduğu İran Merkez Bankası ve İran merkezli başka bankalar ile Bahreyn El-Müstakbel Bankası (Future Bank) yetkililerinin her biri hakkında 5'er yıl hapis ve 1 milyon dinar (yaklaşık 2,66 milyon dolar) para cezası kararı verdi.

Olaya karışan İran Merkez Bankası ve diğer bankaların her birini 1 milyon dinar para cezasına çarptıran mahkeme, para aklama olayında tahvil edilen paralara da el konulmasına hükmetti.

Mahkemenin kestiği toplam para cezası 37 milyon dinarı (98,7 milyon dolar) bulurken, el konulan tahvil miktarı da 112 milyon dolar oldu.

Mahkemenin Bahreyn Future Bank ile ilgili davada verdiği kararlar, tüm sanıklara toplam 281 milyon dinar (750 milyon dolar) para cezasının yanı sıra tahvil paralarına el konulması ve özgürlüğü kısıtlayıcı hükümler de içeriyor.

Bahreyn Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'nın, Bahreyn Future Bank üzerinden milyarlarca dolar kara parayı aklamayı planladığını duyurmuştu.

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