Bahreyn’den 100 milyon dolarlık davet

Global Girişimcilik Kongresi kapsamında temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gelen Bahreyn Ekonomik Kalkınma Ajansı CEO’su Simon Galpin, Bahreyn’e küçük ve orta ölçekli yatırımcıları çekmek üzere risk sermayesi fonlarına yatırım yapacak 100 milyon dolarlık “Fonların Fonu”nun önümüzdeki ay hayata geçeceğini vurguladı.

Körfez Bölgesi ve Arabistan Yarımadası’ndaki 36 milyon nüfüsun yarattığı 1.5 trilyon dolarlık ekonomiden pay almak üzere Bahreyn’in son derece avantajlı bir bölgesel üs olduğunu kaydeden Simon Galpin, “Özellikle finansal teknolojiler ve yiyecek-içecek ve mühendislik alanlarında Türk şirketlerini de Bahreyn’de iş kurarak bu avantajlardan yararlanamaya davet ediyoruz,” diye konuştu.

Galpin sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanıyoruz ki, Bahreyn’de iş yapan Türk şirketlerine eriştikleri nitelikli iş gücü ve yatırım kaynakları neticesinde sadece Körfez’de değil Türkiye’de de büyümeleri için elverişli ortamı sunabiliriz.”

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Ajansı olarak Türkiye’de Ocak 2017’de ofis açtıklarını ve ilgili sektörlerde bugüne kadar 100’den fazla şirketle görüştüklerini belirten Galpin, bunlardan 6-7’sinin Bahreyn’de yatırım yaptığını açıkladı. Bahreyn’i önemli bir bölgesel ekonomik üs haline getirecek ve 5 yıl içinde tamamlanması öngörülen altyapı projelerinin toplam bütçesinin 32 milyar dolar olduğunu ifade eden Galpin, “Türk şirketleri alt yüklenici olarak bu bütçeden önemli bir pay alabilir. Bahreyn Havaalanı’nın genişletme ve modernizasyon ihalesinde konsorsiyum lideri olan TAV, bu alanda iyi bir örnek teşkil etmektedir,” dedi.

Bahreyn’de kamu ihalelerinin %20’sinin küçük ve orta ölçekli firmalara verilme koşulunun olduğunu hatırlatan Simon Galip, “Bu durum özellikle finansal teknolojiler alanında yeni kurulan şirketlere değerli fırsatlar yaratıyor. Amazon’un web hizmetler biriminin Bahreyn’i bölgesel üs olarak seçmesi de bu alandaki çevresel hizmetlerin çok hızlı büyüyeceğine işaret ediyor. Dahası, 2020’de Ortadoğu ve Körfez bölgesinde bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişeceğini öngörüyoruz. Böylesine büyük bir pazara, vergisiz ve serbest bölgede operasyona mahkum olmayan bölgenin en liberal ekonomisinde erişmek büyük bir avantaj içeriyor. Üstelik Bahreyn’de şirketiniz %100 yabancı sahipliği ile kurup, büyütebiliyorsunuz,” diye konuştu.

Simon Galpin, 2017’de Bahreyn ekonomisinin petrol dışı sektörlerden %4.8 büyüdüğünü, 80 milyar varile denk gelen yeni kaya gazı rezervlerinin keşfedilmesine rağmen, ekonomiyi petrol dışı alanlarda çeşitlendirmeye devam etme kararlılığında olduklarını da sözlerine ekledi. 2017’de 800 milyon dolar düzeyinde 72 şirketten doğrudan yabancı yatırım çektiklerini ve bunun da bir önceki yıla oranla 2 katından fazla büyümeye denk gelen bir rekor olduğunu hatırlatan Galpin, “Bu şirketler arasında Türkiye’den daha çok start-up göreceğimizden, gelişen ekonomik ilişkilerimizden dolayı kuşkumuz yok,” diye konuştu.