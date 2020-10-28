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Aktüel Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı "bölgesel meseleleri" görüştü
Aktüel

Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı "bölgesel meseleleri" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:46:32 -
Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı "bölgesel meseleleri" görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, başkent Manama'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bölgesel meseleleri görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed, halihâzırda ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Esper'i Manama'daki Sahir Sarayı'nda kabul etti.

İkili, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Kral Hamed, görüşmede ABD ile askeri koordinasyon başta olmak üzere her alanda iş birliğinin büyümekte ve gelişmekte olduğunu ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Esper'in yarın da İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

ABD'de 15 Eylül'de düzenlenen resmi törenle, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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