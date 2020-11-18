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Aktüel Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı
Aktüel

Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Orta Doğu'da gerçek barış için Filistin-İsrail çatışmasına çözüm bulunması gerektiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:44:54 -
Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı

KUDÜS (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Orta Doğu'da gerçek barışın sağlanması için Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaya çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek her iki tarafı da müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Zeyyani, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Netanyahu, Zeyyani ve Pompeo, İsrail, ABD ve Bahreyn arasında düzenlenecek üçlü toplantı öncesi kameralarının karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Zeyyani, gelecek aydan itibaren Bahreyn ile İsrail arasında doğrudan ticari uçuşlara başlanacağını ve iki ülke arasında elektronik vize uygulamasına geçileceğini belirtti.

Orta Doğu'da gerçek barışın sağlanabilmesi için Filistin-İsrail çatışmasına çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Zeyyani, "Bu yüzden uygulanabilir iki devletli çözüme ulaşabilmek için her iki tarafı da müzakere masasının etrafına gelmeye çağırıyorum." ​​​​ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının birçok nedenle oldukça önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşmaların İsrail, Bahreyn ve BAE'nin ekonomik ve ticari kalkınması için fırsat olduğunu dile getiren Pompeo, "Bu anlaşmalar aynı zamanda İran gibi kötü niyetli aktörlere bölgedeki etkilerinin azaldığını, daha da izole olduklarını ve yönlerini değiştirmemeleri halinde bu durumun sonsuza dek süreceğini anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Zeyyani'nin ziyaretinin hem Bahreyn ile İsrail hem de bölgesel barış açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemine değinen Netanyahu, desteklerinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Pompeo'ya teşekkür etti.



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