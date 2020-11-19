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Aktüel Bahreyn Dışişleri Bakanı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden Kudüs'ten ayrıldı
Aktüel

Bahreyn Dışişleri Bakanı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden Kudüs'ten ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:02:25 -
Bahreyn Dışişleri Bakanı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden Kudüs'ten ayrıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden ülkeden ayrıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Harem-i Şerif'e ziyarette bulunmadan dün gece Kudüs'ten ayrıldı.

Aynı yetkili, Bahreynli heyetten hiç kimsenin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmediğine dikkati çekerek, "Zaten Bahreynli heyetin ziyareti Harem-i Şerif'te memnuniyetle karşılanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile başlayan normalleşme süreci sonrası daha önce Körfez ülkelerinden gelenler Harem-i Şerif'te tepkiyle karşılanmıştı.

- Zeyyani'den İsrail'e ilk ziyaret

Tel Aviv yönetimi ile 11 Eylül'de ilişkileri normalleştirme kararı alan Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail'e ilk ziyaretini dün gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eş zamanlı olarak İsrail'e gelen Zeyyani, Batı Kudüs'te ABD, İsrail, Bahreyn üçlü toplantısına katıldı. Zeyyani, İsrail programını aynı gün içinde sonlandırdı.

Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail’in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

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