Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş, 1 Ekim'i işaret etti
MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, '1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Temiz ve olgun bir dile ve TBMM'de milletin bize vermiş olduğu bu sorumluluğu taşıyacak bir şuura ihtiyacımız olduğu ortadadır.
1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz"