Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş, 1 Ekim'i işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Temiz ve olgun bir dile ve TBMM'de milletin bize vermiş olduğu bu sorumluluğu taşıyacak bir şuura ihtiyacımız olduğu ortadadır.

1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz"