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Siyaset Bahçeli'nin Erdoğan sözleri katılımcıları coşturdu!
Siyaset

Bahçeli'nin Erdoğan sözleri katılımcıları coşturdu!

İstanbul Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alandakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çağrıda bulununca, coşkulu anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 23:41:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İletişim Başkanlığı, hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenledi.

Saraçhane'deki buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu.

Bahçeli çağrı yaptı, dinleyenler coştu

Bahçeli konuşmasının son bölümünde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çağrıda bulundu:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular.

Bahçeli'nin Erdoğan hakkındaki sözleri coşkulu anların yaşanmasına sebep oldu.

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