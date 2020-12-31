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Aktüel Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Aktüel

Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 05:27:16 -
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.




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