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Gündem Bahçelievler'de kuyumcu vurgunu iddiası! Yüzbinlerce liralık altınla sırra kadem bastı
Gündem

Bahçelievler'de kuyumcu vurgunu iddiası! Yüzbinlerce liralık altınla sırra kadem bastı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 22:28:00 - 2023-09-27 22:41:21

İstanbul Bahçelievler’de bir kuyumcu, müşterilerinden emanet aldığı yüzbinlerce liralık altınla sırra kadem bastı.

M.A isimli kuyumcudan altınlarını almaya gelen vatandaşlar kuyumcunun kapalı olmasından şüphelendi.

Yaklaşık 4 gündür kapalı olan esnaf telefonla arayan vatandaşlara cenazeleri olduğunu kısa süre içerisinde dükkanı açacağını söyledi. Ancak kuyumcu bir türlü açılmadı. Haberin duyulması üzerine kuyumcuda altını ve parası olan çok sayıda kişi işletme önüne geldi.

'Herkese hakkını vereceğiz dedi'

Olay yerine gelen polis ekipleri ise vatandaşları şikayetçi olmaları için polis merkezine yönlendirdi.

Kuyumcu sahibi ile telefonda görüştüğünü belirten Özcan Şan adlı mağdur şunları söyledi:

“Biz 5 bin dolarımızı emanet olarak bırakmıştık. Burada çok sayıda esnaf mağdurdur. 40 senelik bir esnaf. Son 4 gündür yok bize cenazesinin olduğunu söyledi. Söz de bugün açılacaktı ama açmadı. Sabah konuştuk birkaç güne geleceğiz herkesin hakkını vereceğiz dedi. Bir kere aradım ama telefonumu açtı. Henüz şikayetçi olmadık ama olacağız”
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