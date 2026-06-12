Bahçelievler’de Kadınların El Emeği Ekonomiye Kazandırılıyor

8-13 Haziran tarihleri arasında Bahçelievler Hükümet Konağı önünde ziyaretçilerini ağırlayacak festivalde, Bahçelievlerli kadınların evlerinde ve atölyelerde büyük emekle hazırladığı gıda ürünleri, el sanatları, ev aksesuarları, dikiş, örgü ve birçok el emeği ürün vatandaşlarla buluştu. Festival kapsamında 3 grup halinde toplam 300 kadın üretici, 2’şer günlük satış yapma imkânı bulacak.

Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, kadın üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde kadınlar, ürettikleri ürünleri sergilemenin ve aile ekonomilerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, kadın emeğinin toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekti. Bahçelievler’de kadınların üretime katılmasını destekleyen çalışmaların kıymetli olduğunu belirten Paker, “Kadınlarımızın emeğini görünür kılan, üretimlerini ekonomik değere dönüştüren bu tür organizasyonlar çok önemli. Burada sergilenen her ürün, sabrın, emeğin ve alın terinin bir yansımasıdır. Kadınlarımız ürettikçe aile güçlenir, toplum güçlenir” ifadelerini kullandı.

Paker, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a, belediye ekiplerine ve el emeği ürünleriyle festivale katılan tüm kadınlara teşekkür etti.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise festivalin yalnızca bir alışveriş alanı olmadığını belirterek, “Bu festival; emeğin, üretimin, dayanışmanın ve kadın gücünün sergilendiği çok özel bir buluşmadır. Kadınlarımızın alın teriyle ürettikleri ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır” dedi.

Başkan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi olarak kadınların sosyal hayata katılımını, üretmesini ve ekonomik olarak güçlenmesini önemsediklerini vurgulayarak, “Biz inanıyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir. Bugün burada sergilenen her ürünün arkasında bir emek, bir azim ve bir başarı hikâyesi var” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler’de kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bahadır, 11 mahallede 23 farklı alanda açılan BAHMEK meslek edindirme kurslarından yaklaşık 750 kadın komşunun faydalandığını söyledi. Kursların yalnızca eğitim alanı değil, kadınların sosyalleştiği, dostluklar kurduğu ve üretime katıldığı yaşam merkezleri haline geldiğini ifade etti.

Kadın Başkan Danışmanları Projesi’ne de değinen Başkan Bahadır, 16 Temmuz 2024’te 25 kişiyle başlayan çalışmanın bugün 2600 gönüllü kadının yer aldığı büyük bir gönül hareketine dönüştüğünü kaydetti. Bahadır ayrıca, Bikariyer Merkezi aracılığıyla 3229 kadına iş imkânı sağlandığını belirtti.

Kadınların üretimde daha fazla yer alması için kalıcı üretim ve satış alanları oluşturduklarını ifade eden Bahadır, sabit kabinlerde satış yapan kadınların belirli periyotlarla değişerek daha fazla kadının ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını söyledi.

Festivalin 8-13 Haziran tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi. Başkan Bahadır, tüm Bahçelievlerlileri kadınların el emeği ürünlerini görmeye ve bu güzel heyecana ortak olmaya davet etti.