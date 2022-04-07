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Gündem Bahçeli'den sözde anketçilere sert tepki: Ölümüz, dirinizi yerle yeksan edecek
Gündem

Bahçeli'den sözde anketçilere sert tepki: Ölümüz, dirinizi yerle yeksan edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, masa başında karalama anket yapan sözde anketçilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüzüz dahi olmayacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 11:32:00 - 2022-04-07 11:37:54
Bahçeli'den sözde anketçilere sert tepki: Ölümüz, dirinizi yerle yeksan edecek

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Bahçeli'nin konu başlıkları arasında, bir süreden bu yana olduğu gibi yine anketçiler vardı.

"MHP oranlara sıkıştırılamaz"

Anketlerde partisinin düşük gösterilmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınanamaz. Türklüğün baraja takılacağını öne sürenler akıl dağılması yaşayan, aidiyet buhranı geçiren münafıklar korosudur" dedi.

"Kandil'de mi geziyorsunuz?"

Anket şirketlerine "CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" diye tepki gösteren Bahçeli, "Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi? geziyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sizin topunuzu yerle yeksan edeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin anket şirketlerinin topunu yerle yeksan edecek gücü olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Mhp'ye düşmanlık Türkiye'ye açılmış ihanet cephesidir. Bizim buna karşı elimizdeki güç imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Bu vesileyle lejyoner anketçilere diyoruz ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüzüz dahi olmayacaktır."

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