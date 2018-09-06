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Bahçeli'den İdlib ve ekonomi açıklaması!

MHP lideri Bahçeli, "Ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır." dedi. İdlib'e saldırmaya çalışan Esed ve Rusya'nın olası operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır" ifadesini kullandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:02
Bahçeli'den İdlib ve ekonomi açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır." dedi.

"YERİ YURDU OLMAYAN VATANSIZLARDIR"

Bahçeli şunu söyledi:

"Türkiye’nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır"

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP lideri, "31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemelidir." diye konuştu.

İDLİB AÇIKLAMASI

Bahçeli, Esed ve Rusya'nın İdlib' saldırmasıyla ilgili, "İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır" açıklamasında bulundu. 

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:02
  1. mhp
  2. BAHÇELİ
  3. ekonomi

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