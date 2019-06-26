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Bahçeli'den Akşener'e çok sert sözler!

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Bahçeli'den Akşener'e çok sert sözler!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklenen Bahçeli, Akşener için 'Vefasız, vakursuz' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

Teröristbaşının mektubuna ne İP ne CHP'den ses çıkmamıştır. Açıklamalarımızı çarpıtmışlardır. Bu mektuptan önceden haberimizin olduğunu söyleyenler satılık kalemlerdir. Teröristbaşının mektubuna ona verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. HDP'yle kucak kucağa, FETÖ'yle arkalı önlü konuşanlar kimlerdir? İP'İn başındaki vefasız, vakursuz bir şahsiyet bize laf söyleyemez. İhanetle savaşımız sonuna kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
  1. Devlet Bahçeli
  2. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • kmkm29 dk önce
    haydi meral sende  hdpkk ya bir şey söyle abam
  • müslümmüslüm33 dk önce
    Saadet Partisi adayına TRT de söz hakkı tanımayan, terüristbaşının kardeşini TRT Kürdiiye çıkaran iktidar kimin ittifak ortağıdır..

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