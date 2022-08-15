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Siyaset Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı jest! Çiçeklerin sayısı dikkat çekti
Siyaset

Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı jest! Çiçeklerin sayısı dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne özel 2023 çiçek ile işlemesi yapılan, 21 gülle bezenmiş çelenk yolladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 23:48:00 - 2022-08-15 23:57:55
Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı jest! Çiçeklerin sayısı dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine 2023 çiçek ile işlemesi yapılmış, 21 turuncu gülle bezenmiş çelenk yolladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne özel çelenk yaptırdı. 

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel çelenk

MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin jesti şöyle anlatıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.

 

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Yorumlar

Orhan Osmanoğlu

Çok ince bir mesaj olmuş. ..

Dava

Devlet Bahcelideki bu muazzam değişim nedendir. İzahı varmıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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