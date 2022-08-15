Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı jest! Çiçeklerin sayısı dikkat çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne özel 2023 çiçek ile işlemesi yapılan, 21 gülle bezenmiş çelenk yolladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine 2023 çiçek ile işlemesi yapılmış, 21 turuncu gülle bezenmiş çelenk yolladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne özel çelenk yaptırdı.
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel çelenk
MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin jesti şöyle anlatıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.