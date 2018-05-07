Bahçeli şampiyonları tebrik etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a gönderdiği mesajla Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ın Avrupa şampiyonluklarını kutladı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:18
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, Aydın'a kutlama mesajı gönderdi.
Bahçeli mesajında, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Akgül ve Demirtaş'ı tebrik etti.
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