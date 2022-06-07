Bahçeli Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Adamsan açıkla

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

MHP olarak bütün imkânlarımızı seferber ederek 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanıyoruz.

"Algı operasyonlarına bakmıyoruz"

Kısır gündemlere sıkışmıyoruz, algı operasyonlarına bakmıyoruz, siyaset cambazlarına aldırmıyoruz. Ters propagandalara aldanmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. MHP’nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere, sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksanız biz daha çok var olacağız.

Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız

Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş, ha uçurmuş, ha uçurumdan itmiş… Hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar, hangi talimatı, hangi tembihi almışlarsa durmasınlar tatbik etsinler.

"Güdümlü anket şirkelerinin hepsi ayaklarımızın altında paspastır"

Birisi değil, alayı birden üzerimize gelsinler. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır.

Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek. Bunları rezil edecektir.

Cumhur fazilet ve feragatiyle sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, MHP’yi mükefatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

"6'lı masaya Türk milletinin itibarı yoktur"

Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi açıklamayan Zillet İttifakı'na milletimizin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itibarı yoktur. Bu masa ihanetin ve hezimetin masasıdır.

"Enflasyon canavarına yenik düşmeyeceğiz"

Değerli dava arkadaşlarım ilkeli siyaset önümüzdeki engellerin aşılmasında bir fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması asla düşünülemeyecektir. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına yenik düşmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli ve dengeli mücadelenin içindendir.

Ekonomik bağımsızlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır.

Biz kriz severleri güldürmeyeceğiz, kaos bekçilerini keyiflendirmeyeceğiz, ekmeğimize göz koyanları affetmeyeceğiz. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır.

"Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır"

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örünmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır. Türkiye, bölücü teröre müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler verecek kanıtlamıştır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır, karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li bir elebaşı ABD'li bir yetkiliden silah aldıklarını açıklamıştır. Yardım ve yataklık halinde olan ülkeleri müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Hani terör bir insanlık suçuydu? Teröre destek veren hiçbir ülke insan haklarından, insanlık değerlerinden bahsedemez.

"İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak zorundadır"

Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını maalesef yeterince görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952 yılından bu yıla kadar NATO ile süregelen ittifaka milli bir duyarlılıkla baktıklarında gerçekleri görebilecektir. İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl tamam diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferine çıkanlara karşı duyarsız kalmamız mümkün olmayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak zorundadır.

Terör örgütü neredeyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır, bundan kaçış yoktur. Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da temizlenmelidir.

"Miçotakis'in güvendiği dağlara kar yağacaktır"

Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Miçotakis yanlış yapmaktadır. Ülke ülke, ada ada gezip Türkiye'ye aba gösteren Miçotakis bilmelidir ki; el atına binen çok çabuk inecek, güvendiği dağlara da kar yağacaktır.

Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Lozan ve Paris Anlaşmaları'na göre; gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur.

"Kılıçdaroğlu aday mısın? değil misin?"

Türkiye terörle mücadeleyi muazzam bir iradeyle sürdürmektedir. CHP Genel Başkanı'nın gündemi bambaşkadır. Devamlı 3 maymunu oynamakla meşguldür. Kılıçdaroğlu'nun kimlerin dümen suyunda çırpındığını merak etmekte, bir cevap beklemektedir. Diğer zillet partilerinin nerede hizalandıkları muammadır. CHP kayıptır, diğer marjinal zillet partileri kenara çekilmişlerdir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan zillet ittifakının seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bu devletin hakimi varken, savcısı varken, polisi varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlamayı düşünmektedir. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Bunların elle tutulacak hiçbir projesi yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi dışında söyledikleri bir şey de yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti; 'Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek var mı sende onu söyle.' dedi.