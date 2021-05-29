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Aktüel Bahçeli: Azerbaycan projemizi uygun görmedi
Aktüel

Bahçeli: Azerbaycan projemizi uygun görmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şuşa'ya yapmak istedikleri okul projesinin Azerbaycan tarafından uygun görülmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 16:58:00 -
Bahçeli: Azerbaycan projemizi uygun görmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şuşa'ya yapmak istedikleri okul projesinin Azerbaycan tarafından uygun görülmediğini açıkladı.

Bahçeli, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığım bir açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik. Bu kapsamda projemizi hazırlamış ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir.

Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum."

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