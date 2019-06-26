Bahçeli: Artık İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun tepesinde bir kılıç gibi sallanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 23 Haziran İstanbul Büyüğkşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı kaygı türbülansına girmeye başlamıştır. Fakat korkunun ecele faydasının olmadığı pek çok kere görülmüştür. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu kılıçdaroğlu'nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak kabuslar görmesine yol açacaktır. Elbette onların ne yapacağı kimin hangi koltuk hesabıyla avunduğu kendi meseleleridir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları;

23 Haziran seçimlerinde hakikatın yanında yer aldık. Cumhurun yanında olduk. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Tekkede derviş olanlar dışarıda keşiş olanlarla işimiz olmaz. MHP İstanbul'da bin yıllık kardeşliğin yanında yer almıştır. MHP Cumhur ittifakının yanında çalışmış. İstanbul'a bir mitil attık alayı kayış kopardı. Malum çevreler militanlaştılar. Sevgisizliğin mimar başı hale geldi. Zavallılar ne bilsin. Onların çoktan tutuşmuş fitili. MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu. İstanbul'a gelmediğimizi diyenler, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar baktıklarını göremezler. Bunları anlatmak için 3 maymun metaforu bile yetmeyecektir.

Demek ki İmralı'da nöbetteydi

Fitilini Kandil ve Pensilvanya'nın ateşleyenlerin MHP'yi anlamaları beklenemez. Bunlar akıllarınca bizi köşeye sıkıştıracaklar, İP'in başındaki zat diyor ki " Mitili İstanbul'a atanlar İmralı'ya attı" dedi. İP'in başındaki şahıs buna şahit olmuştur demek ki. İmralı'da nöbetteydi demek ki. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubuna sahip çıktığımızı söylemek ihanettir. Ha HDP ha Kandil. Bunların bir farkı yoktur. Edirne'de cezaevinde yatan terörist Demirtaş, İmralı'daki caninin söylemlerine baktığımızda PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz.

Teröristbaşının mektubuna ne İP ne CHP'den ses çıkmamıştır. Açıklamalarımızı çarpıtmışlardır. Bu mektuptan önceden haberimizin olduğunu söyleyenler satılık kalemlerdir. Teröristbaşının mektubuna ona verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. HDP'yle kucak kucağa, FETÖ'yle arkalı önlü konuşanlar kimlerdir? İP'İn başındaki vefasız, vakursuz bir şahsiyet bize laf söyleyemez. İhanetle savaşımız sonuna kadar sürecek.

"23 Haziran seçimlerinin memleketimize hayırlı olsun"

İstanbul seçimleri için milletimiz kararını vermiştir. 23 Haziran seçimlerinin memleketimize hayırlı olsun. İstanbul seçimleri için gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önümüzde seçimsiz gelecek 4 uzun yıl var.

"Türkiye'de demokrasi yok diyenler" bir kez daha utanmışlardır. Tek adam iddiaları 23 Haziran'da emel sahiplerini mahcup etmiş, hepsini çuvallatmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlerini yakından takip edeceğiz. İstismar ve yalan siyaseti maalesef öne çıkmıştır. Terörizme karşı pençe harekatı yapan Türkiye sosyal medyadaki ahlaksızlara da en iyi cevabı verecektir.

İstanbul seçimleri yenilenmeliydi. CHP Genel Başkanı'nın dünkü grup toplantısında 23 Haziran'da iptal edilebilir demesi şımarık bir ruh halini ortaya koymuştur.

İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklaması dikkatle incelenmelidir.

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