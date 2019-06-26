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Bahçeli: Artık İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun tepesinde bir kılıç gibi sallanacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı kaygı türbülansına girmeye başlamıştır. Fakat korkunun ecele faydasının olmadığı pek çok kere görülmüştür. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak kabuslar görmesine yol açacaktır. Elbette onların ne yapacağı kimin hangi koltuk hesabıyla avunduğu kendi meseleleridir." dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:22
Bahçeli: Artık İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun tepesinde bir kılıç gibi sallanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 23 Haziran İstanbul Büyüğkşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı kaygı türbülansına girmeye başlamıştır. Fakat korkunun ecele faydasının olmadığı pek çok kere görülmüştür. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu kılıçdaroğlu'nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak kabuslar görmesine yol açacaktır. Elbette onların ne yapacağı kimin hangi koltuk hesabıyla avunduğu kendi meseleleridir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları;

23 Haziran seçimlerinde hakikatın yanında yer aldık. Cumhurun yanında olduk. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Tekkede derviş olanlar dışarıda keşiş olanlarla işimiz olmaz. MHP İstanbul'da bin yıllık kardeşliğin yanında yer almıştır. MHP Cumhur ittifakının yanında çalışmış. İstanbul'a bir mitil attık alayı kayış kopardı. Malum çevreler militanlaştılar. Sevgisizliğin mimar başı hale geldi. Zavallılar ne bilsin. Onların çoktan tutuşmuş fitili. MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu. İstanbul'a gelmediğimizi diyenler, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar baktıklarını göremezler. Bunları anlatmak için 3 maymun metaforu bile yetmeyecektir.

Demek ki İmralı'da nöbetteydi

Fitilini Kandil ve Pensilvanya'nın ateşleyenlerin MHP'yi anlamaları beklenemez. Bunlar akıllarınca bizi köşeye sıkıştıracaklar, İP'in başındaki zat diyor ki " Mitili İstanbul'a atanlar İmralı'ya attı" dedi. İP'in başındaki şahıs buna şahit olmuştur demek ki. İmralı'da nöbetteydi demek ki. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubuna sahip çıktığımızı söylemek ihanettir. Ha HDP ha Kandil. Bunların bir farkı yoktur. Edirne'de cezaevinde yatan terörist Demirtaş, İmralı'daki caninin söylemlerine baktığımızda PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz.

Teröristbaşının mektubuna ne İP ne CHP'den ses çıkmamıştır. Açıklamalarımızı çarpıtmışlardır. Bu mektuptan önceden haberimizin olduğunu söyleyenler satılık kalemlerdir. Teröristbaşının mektubuna ona verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. HDP'yle kucak kucağa, FETÖ'yle arkalı önlü konuşanlar kimlerdir? İP'İn başındaki vefasız, vakursuz bir şahsiyet bize laf söyleyemez. İhanetle savaşımız sonuna kadar sürecek.

"23 Haziran seçimlerinin memleketimize hayırlı olsun"

İstanbul seçimleri için milletimiz kararını vermiştir. 23 Haziran seçimlerinin memleketimize hayırlı olsun. İstanbul seçimleri için gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önümüzde seçimsiz gelecek 4 uzun yıl var.

"Türkiye'de demokrasi yok diyenler" bir kez daha utanmışlardır. Tek adam iddiaları 23 Haziran'da emel sahiplerini mahcup etmiş, hepsini çuvallatmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlerini yakından takip edeceğiz. İstismar ve yalan siyaseti maalesef öne çıkmıştır. Terörizme karşı pençe harekatı yapan Türkiye sosyal medyadaki ahlaksızlara da en iyi cevabı verecektir.

İstanbul seçimleri yenilenmeliydi. CHP Genel Başkanı'nın dünkü grup toplantısında 23 Haziran'da iptal edilebilir demesi şımarık bir ruh halini ortaya koymuştur.

İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklaması dikkatle incelenmelidir. 

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:22
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar40 dk önce
    Tabii chp genel başkani imanoğlunun hakkidir.
  • doğrucudoğrucu41 dk önce
    şunun tesellisine bak
  • AdanalıAdanalı46 dk önce
    Hasan adlı yorumcu hadi oradan zıbıdı MHP Mahşere kadar var olacak inşallah.Sen Ak Partili değil CHP li olduğun her halinden belli Bahçeli bu Ülkenin mihenk taşlarındandır Ak Parti MHP ittifakı da mahşere kadar devam edecek inşaallah.
  • hıdırhıdır47 dk önce
    parçala böl yönet taktiği
  • Alkan Alkan 57 dk önce
    IP BIN BASINDAKI FETÖCÜ TERÖRIST FAHISE MERAL AKSENER DAHA DÜN TERÖRIST SELAHATTIN DEMIRTASI HDP PKK LILARDAN DAHA FAZLA SAVUNAN SAHIZ MERAL AKSENER DIR HAPISHANEDE 52 KISININ KATILININ SIÇSUZ YEREHAPISHANEDE TUTULDUGUNU BIR TV KANALINDA KENDI TERÖRIST AGZIYLA DEMIRTASA MESAJ GÖNDERMISTIR SIMDI KALKMISSIN IMRALIYLA ÜLKÜCÜ KARDESLERIMIZI VE AKP NIN ÜSTÜNE YIKMAYA ÇALISIYOR BRE KALTAK SEN KIMLERLE BERABERSIN FETÖCÜ TERÖRISTLER VE HAIN TÜRKIYE DÜSMANLARI CHP VE DAGDAKI TERÖSTLER ILE TERÖRIST ELE BASI BESE HOZAT LAR ILE HDP PKK DHSKPC ILE BIR OTURUSDA KOCASIYLA BIR DOMUZUDAN GERIYE KEMIKLERINI BILE BIRAKMAYAN TERÖRIST CANAN KAFTANCIOGLU ILE TERÖRISTLIKDE ADETA YARISAN BU SEYTAN AKSENER DEGILMI ISTANBULU KAZANDIK DIYE ADETA GÖBEK ATMADIMI SIMDI SORUYORUM AKSENER KILÇIGINA PEKI TERÖRISTLER ILE MHP MI SENMI TERÖRISTLER ILE AKP MI SENMI FETÖCÜ TERÖRIST SENI KONUSURKEN KIÇINLA KONUSMA ÖNCE KENDIN KIMLERIN YANINDA YER ALIYORSUN KIMLERLE ORTAKSIN SENI SINSI SEYTAN TIPLI SEN KIMI ALT ETMEYE ÇALISIYORSUN HADI ORDAN YEMEZLER SÜRTÜK
  • İşsiz İşsiz 1 sa önce
    Sen o kayığa bindin mi? Derler artık!
  • Karlı ortakKarlı ortak1 sa önce
    Cumhur ittifakından hiç yara almadan işi en sağlam götüren Bançeli oldu. Ayruca hiç bir ülkücünün gidip de Binali Yıldırıma oy verdiğine inanmıyorum. (bir kaç aklı selim hariç, o hep olur)
  • 1 sa önce

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