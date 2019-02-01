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Baharatlı yiyecekler sağlığa ne kadar faydalı?

Yemeğin lezzetini, aromasını çoğu zaman baharatlar sağlar. Peki baharat sevmeyenler aslında baharatların sağlığa ne kadar faydalı olduğunu biliyorlar mı? İşte baharatın sağlığa faydaları nelerdir?

01 Şubat 2019 Cuma 23:25
Baharatlı yiyecekler sağlığa ne kadar faydalı?

Yemeğin lezzetini, aromasını çoğu zaman baharatlar sağlar. Peki baharat sevmeyenler aslında baharatların sağlığa ne kadar faydalı olduğunu biliyorlar mı? İşte baharatın sağlığa faydaları nelerdir?

Baharatlı özellikle acı yiyecekler, dilinizde yanma hissi oluşturmasının ya da sizi terletmesinin yanı sıra aslında oldukça fazla yarara sahiptirler. Beslenmenize biraz acı eklemeniz, kalbiniz için iyi olduğu kadar kilo kaybının hızlanmasına yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINA FAYDALI

Çalışmalar, beslenmelerinde baharatlı yiyecekler bulunduran kişilerin, baharatlı yemekler yemeyenlere kıyasla kardiyovasküler sağlık sorunları riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun sebeplerinden biri, acı biberlerin, kalp problemlerini tetikleyebilecek inflamasyonla savaşırken kötü kolesterolü azaltabilmesidir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Araştırmalara göre, acı biberler metabolizma hızını %5 daha artırabilir ve yağ yakma oranını %16’ya kadar yükseltebilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

Baharatlı yiyeceklerden elde edebileceğiniz başka bir sağlık yararı da, yüksek tansiyonu azaltabilmesidir. Baharatlı yiyecekler, kalbin duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olan A ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca yenilen acı, kan akışını artırabilir. Bu da kalbinizin iyi çalışmasını dolayısıyla yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde azaltır.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:25
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