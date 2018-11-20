0553 313 94 23

Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları

Baharatlar günlük hayatta birçok şeyde kullanılır. Baharatın sağlığa faydaları nelerdir?

20 Kasım 2018 Salı 22:01
Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları

Baharatlı özellikle acı yiyecekler, dilinizde yanma hissi oluşturmasının ya da sizi terletmesinin yanı sıra aslında oldukça fazla yarara sahiptirler. Beslenmenize biraz acı eklemeniz, kalbiniz için iyi olduğu kadar kilo kaybının hızlanmasına yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR

Çalışmalar, beslenmelerinde baharatlı yiyecekler bulunduran kişilerin, baharatlı yemekler yemeyenlere kıyasla kardiyovasküler sağlık sorunları riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun sebeplerinden biri, acı biberlerin, kalp problemlerini tetikleyebilecek inflamasyonla savaşırken kötü kolesterolü azaltabilmesidir.

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRABİLİR

Araştırmalara göre, acı biberler metabolizma hızını %5 daha artırabilir ve yağ yakma oranını %16’ya kadar yükseltebilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Baharatlı yiyeceklerden elde edebileceğiniz başka bir sağlık yararı da, yüksek tansiyonu azaltabilmesidir. Baharatlı yiyecekler, kalbin duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olan A ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca yenilen acı, kan akışını artırabilir. Bu da kalbinizin iyi çalışmasını dolayısıyla yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde azaltır.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Üsküp'te Mevlit Kandili programı
    3. Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi..
    4. İzmir'de 10 yaşındaki kızın..
    5. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    6. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    7. İran'da Mevlit Kandili farklı..
    8. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    9. TOBB ve meslek kuruluşları kanununda..
    10. Adıyaman'da yurttaki öğrenciler..
    11. Negatiflik sağlığı bozuyor
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    14. Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    15. ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol..
    16. Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye..
    17. Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor
    18. "Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti..
    19. İstanbul maviye büründü
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı