  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bahar ve Giovanni Guidetti, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" oluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:22:31 -
Bahar ve Giovanni Guidetti, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" oluyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Bahar Toksoy Guidetti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) "Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" ilan edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UNDP, Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliğini savunucularını "online" törenle duyuracak.

UNDP Türkiye tarafından 1 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek online basın toplantısında Giovanni Guidetti ile eşi Bahar Toksoy Guidetti, "UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" ilan edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı