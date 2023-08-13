Bahar Feyzan: CHP’nin bütçesi deniz yemeyen keriz mi?

Bahar Feyzan köşe yazısında, CHP'nin seçimde girdiği ittifakla hem milletvekillerini hem de parasını kaptırdığını iddia etti.

İşte Bahar Feyzan'ın yazısı

Seçimlerden önce CHP’nin TİP’e 30milyonTL verdiğini biliyor muydunuz?

Hayatta herkesin bir sermayesi vardır. Bu sermaye ile yola çıkar, lakin anlaşılan o ki, milleti kandıranların sermayesi hep aynı!

İşçisin ama Sen İşçisin bro!

Seçimin hemen öncesinde TİP vekillerinin katıldığı ikinci ‘Mevzular Açık Mikrofon çekimlerine bizzat gittim, bana göre sönük geçti. Önceki programda Barış Atay’ın tek başına yaptığı samimi açıklamalardan eser yoktu. Daha çok TİP vekillerinin açıklamalarıyla buyrukçu bir tonda ilerledi çekimler.

Israrlı bir şekilde salonda her konuşma arasında herkese işçi olduğu dikte ediliyordu.

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Fakat salonda karşılık bulmadı. Nerdeyse “parmağını şıklatarak” para kazanan kimilerini gördükçe “İŞÇİSİN” dediğin gençler, bu söylemleri haliyle yadırgadı. Her şeyden önce gerçekçi bulmadı ve kitabi düzeyde kaldı bu açıklamalar. Parayı pulu geçtim sınıfsal cazibesi bile yok söylediklerinin. Bana göre havanda su döven bu konuşmalar sandıkta da beklenen sonucu getirmedi. Bu süreçte ittifakı olduğu YSP’liler ile meydanlarda şiddete varan kavgaları oldu. Anlaşılan CHP dizaynı ile yapılan ittifak, ite kaka seçimlere kadar zar zor yürüdü.

YSP’ye 30 milyonluk Çelme mi?

Özellikle YSP’nin seçmeninden oy alma planları sanırım sandıkta suya düştü. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Pardon CHP’deki hesap sandıkta tutmadı. Ne yazık ki TİP, 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP’nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30MilyonTL de havaya gitti!

CHP sadece vekilliği değil parasını da kaptırdı!

Bu sürecin içinde olan önemli bir siyasetçiden bilgi aldım. Güvendiğim, Ankara’dan İstanbul’a gelen siyasetçi kaynağımla öğle yemeği yerken CHP içindeki süreçleri konuşuyorduk. Delegeler, kim hangi delegelere nasıl hakim derken konu TİP’e geldi. Ben biraz da esprili yaparak, “Seçimin hemen öncesinde TİP’e piyango vurdu galiba BabalaTv çekimlerine lüks minibüslerle geldiler, program arasında yemekleri İstanbul’un en lüks et restoranından geldi” diye anlatıyordum. Biraz ısrarla deşince kendisi anlattı. HDP ya da yeni adıyla YSP’yi marjinalize etmenin tek yolu gibi görülmüş TİP’i parlatmak!

Hani hatırlar mısınız Selahattin Demirtaş’ın olduğu seçimleri? Ona oy veren ‘Beyaz Türkleri’ sanat camiasını özellikle eğitimli kesimin ayağını YSP’den kesmenin en kestirme yolu olarak bulunmuş bu formül. Tabi bunun için Türkiye genelinde artık etkili oldukları neresi varsa kampanya yapmak lazım, kampanya için de para lazım. Hedefledikleri kitleye ulaşmak lazım derken SERMAYE benim deyimimle CHP BANK’tan gelmiş.

TİP’de başlamış hem sosyal medyadan çalışmaya hem de mitingler yapmaya artık elinden ne geldiyse… TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı sevgili okuyucular.

Sermaye Seven İşçiler

Hatırlarsanız Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; “varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek” demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 MİLYON TL sermaye ile çıktı.

‘Sen işçi kalabilirsin bro sıkıntı yok ama bana sermaye lazım’ gibi düşünün durumu!

Şeffaf Olmayan Seçimler

Seçim gecesinden beri olanlar malumunuz. CHP’nin verileri sakladığını/vermediğini bizzat duyurdum. Genel merkezde dönen dolapları anlattım. Gizli protokoller ortaya çıktı.

Fakat en önemlisi şeffaf olmayan bu süreçte vatandaşın, hangi partiye niye oy verdiği belli değil! Sermayeden kendinizi koruyun diyenler bile sermaye içinde yüzerken bunu söylüyorsa bu millet kime niye inansın?

CHP BANK

Eşit yurttaşlıktan bahsetmişken, CHP eğer para dağıtıyorsa ya da kimilerini ucuz kredilendiriyorsa, millete de şartlarını açıklasın belki başvuranlar olur. En azından süreç şeffaf ilerler. CHP BANKASI BÜTÇESİ kamuya açık olur.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim stratejisi tam olarak neydi?

Buradan Kemal Kılıçdaroğlu’na sormak istiyorum. Seçim öncesi başka kimlerle hangi anlaşmaları ve protokolleri yaptınız? İmza atmasanız da başka kimlere neler verdiniz? Nasıl bir seçim stratejiniz vardı ve niye tutmadı?