Bahar Candan kimdir? Bahar Candan Ayçiçek yağı için ne dedi?

Bahar Candan, Al Sana Haber programında ayçiçek yağıyla ilgili açıklama yapmasıyla gündemde. Canlı yayın sırasında kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Candan'ın harekete tepki çekti. Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.

Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası Seyhan Soylu’da Bahar Candan’ın üstünden ayçiçek yağını döktü.

Bahar Candan kimdir?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı sözde yarışmaya katıldı. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var.