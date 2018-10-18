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Bahaettin Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

Merhum yazarımız şair Abdurrahim Karakoç’un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karakoç, bugün öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:52
Bahaettin Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

Kültür ve fikir dünyamızın “Ak saçlısıBahaettin Karakoç 88 yaşında Hakk’a yürüdü. Türk edebiyatının “Dede Korkut”u olarak anılan ve kaleme aldığı şiirleriyle yüreklere dokunan Karakoç, bugün Kahramanmaraş Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı’na katılarak, dün kitaplarını imzalayan Karakoç, evde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Karakoç’un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.

Türk şiirine ve halk müziğine “Mihriban” gibi birçok önemli eserleri kazandıran gazetemiz yazarı Abdürrahim Karakoç’un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş’ta 1930’da doğdu. Şair Bahaettin Karakoç, 1983’te Kayseri Sanatçılar Derneği’nce “Yılın Şairi” seçildi. Karakoç, 1986’da “Bir Çift Beyaz Kartal” kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991’de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında “Beyaz Dilekçe” şiiriyle birincilik ödülü kazandı.

Türkçe’nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni” için gittiği Almatı’da 1993’te “Büyük Abay” ödülüne layık görülen Karakoç’a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014’te “fahri doktora unvanı” verildi. Karakoç, Türk edebiyatında “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak anılıyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:52
  1. Ak saçlısı
  2. Bahaettin Karakoç
  3. Dede Korkut
  4. Kahramanmaraş Ulu Camii
  5. Şeyh Adil Mezarlığı
  6. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  7. Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı
  8. Abdürrahim Karakoç
  9. Şair Bahaettin Karakoç
  10. Kayseri Sanatçılar Derneği
  11. Yılın Şairi
  12. Bir Çift Beyaz Kartal
  13. Türkiye Yazarlar Birliği
  14. Türkçe’nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni
  15. Büyük Abay
  16. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  17. Beyaz Kartal

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