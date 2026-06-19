Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi kapılarını açtı

Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği kadınlar için önemli bir projeyi daha tamamladı. Kadınların gönül rahatlığıyla spor yapabilmeleri, sağlıklı olmaları ve sosyalleşmeleri için ‘kadın spor merkezleri’ projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi yedinci kadın spor merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Kadınlar için bugüne kadar Dr. Sadık Ahmet Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Kadın Spor Merkezi, Sıracevizler Kadın Spor Merkezi, Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi Kadın Spor Merkezi ve Çınarönü Kapalı Spor Salonu Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açan Yıldırım Belediyesi son olarak Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’ni ilçeye kazandırdı. Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı’nın içinde yer alan ve 740 metrekarelik kullanım alanına sahip modern ve konforlu merkezde; kadınlara özel pilates, step, aerobik ve fitness dersleri verilecek. Kişisel eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşların da bulunduğu merkez, grup derslerine de ev sahipliği yapacak. 500 üye kapasitesine sahip olan Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’nde ayrıca kadınlara diyetisyen desteği de verilecek.

‘7’İNCİ TESİSİ AÇTIK 8 YOLDA’

Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’nin açılışına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, BBP Yıldırım İlçe Başkanı Gürkan Sidal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Bağlaraltı Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’nin Yıldırım’a değer katacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; “İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren kadın spor merkezlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine, spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’mizi siz değerli hanımlarımızın hizmetine açıyoruz. Bu tesis bizim yedinci kadın spor merkezimiz oldu. Şu an Piremir’de de çalışmalarımız devam ediyor. Yakında kadın spor merkezlerimizin sayısı 8 olacak” ifadelerini kullandı.

80 BİN KADINA SPOR HİZMETİ

Geçen yıl Mayıs ayında modern Bağlaraltı Pazar Yerini hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz; “Bugün de bu hizmet halkamıza Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’mizi ekliyoruz. Böylece Bağlaraltı’nı yalnızca fiziki yatırımlarla değil; sağlığa, sosyal hayata ve insanımıza dokunan hizmetlerle de güçlendiriyoruz. Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi’mizde kadınlarımız; pilates, step, aerobik ve fitness başta olmak üzere farklı branşlarda profesyonel spor hizmeti alacaklar. Grup derslerine katılacak, birlikte spor yapacak ve yeni dostluklar kuracaklar.Merkezimizde profesyonel vücut analiz cihazlarıyla ölçümler gerçekleştirilecek; uzman diyetisyenlerimiz tarafından kişiye özel beslenme programları hazırlanabilecek.2019 yılından bugüne kadar ilçemizdeki kadın spor merkezlerimizde yaklaşık 80 bin kadınımıza hizmet verdik.Bu merkezlerimize gösterilen yoğun ilgi ve memnuniyet, doğru bir iş yaptığımızın en önemli göstergesidir. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

‘GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’

Yıldırım Belediyesi olarak kadınlara yönelik önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Kadınlarımızın yalnızca sporda değil; eğitimde, üretimde, istihdamda ve sosyal yaşamda da daha güçlü olmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kadın girişimcilik merkezlerimizde mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim, sosyal yaşam ve sağlık eğitimleri veriyoruz. Kadın girişimcilerimize danışmanlık hizmeti sunuyor, hibe desteğinde bulunuyor, üretim yapabilmeleri için makine ve teçhizat sağlıyoruz. Her ay düzenli olarak kurduğumuz Hanımeli Çarşımız da el emeğinin, alın terinin ve üretkenliğin buluştuğu önemli bir merkez haline geldi. Hayatın zorluklarına rağmen mücadele eden dezavantajlı kadınlarımızın da her zaman yanındayız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Yıldırım’ı daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha mutlu bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye ve yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bağlaraltı Kadın Spor Merkezimizin kadınlarımıza, mahallemize ve Yıldırım’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bu tarz projeler kadınların yaşam kalitesini artırmaktadır. Hem Yıldırım’a hem de Bursa’ya değer katacak çok önemli bir eser oldu. Bu merkez adeta ‘Yıldırım’da kadın olmak ayrıcalıktır’ sözünün karşılığı olmuştur” ifadelerini kullandı. Projenin Yıldırım için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise; “Kadınlarımızın huzur içinde spor yapabilecekleri bu önemli tesisi ilçemize kazandıran Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tesis sadece Bağlaraltı Mahallesi’ne değil bölgedeki diğer mahallelere de hizmet verecek niteliktedir” dedi. Bağlaraltı Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş da, kadın spor merkezi ve bölgeye kazandırılan tüm hizmetler için Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet tesisi gezerek inceleme yaptı.