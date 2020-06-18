Bağkur emeklisine ne kadar temmuz zammı olacak?

Emekli ve memur maaş zammı 3 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Yani Ocak ayından Haziran ayına kadarki aylık enflasyon rakamları emekli ve memur maaş zammını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla "emekli ve memur maaş zammı ne kadar olur?" sorusunun yanıtı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak. SGK İşçi emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.