Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları

KUŞBURNU

C vitamini, hastalıklara karşı savaşmada önemli bir role sahiptir. Kuşburnu da bu vitamin bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Diğer aylarda da günde birer bardak içildiğinde dinç bir vücuda sahip olabilirsiniz. Kaynar suda 5-10 dakika arası demlemek yeterlidir.

KARAHİNDİBA

Eski çağlardan itibaren, birçok hastalığın tedavisi için yapılan ilaçlara katılan karahindiba, zararlı toksinlerin yok edilmesini sağlar. Ağız ve diş hastalıklarında, zatürre ve ülser gibi rahatsızlıklarda tedavi amaçlı tüketilebilir. Kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı karahindiba attıktan sonra 40 dakika demleyip süzdükten sonra çayınızı içebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Siyah çayın doğada bozulmamış ve işlenmemiş hali yeşil çaydır. Bu nedenle yapısında çok fazla mineral bulundurur. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur. Yeşil çayı 2-5 dakika arasında demlemek yeterlidir.

EKİNEZYA

Bademciklerin iltihaplanması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Ekinezya çayı, bademciklerdeki iltihaplanmaların yok edilmesini sağlar. Diğer üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de etkilidir. 1 litre suyun içerisine 3-4 tatlı kaşığı ekinezya ekleyip 5 dakika demleyebilirsiniz. Günde iki bardak içmek yeterlidir.

NANE ÇAYI

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen nane çayı günde bir bardak içildiğinde daha sağlıklı olmanızı sağlar. Nane yapraklarını üç veya dört parçaya ayırdıktan sonra 24 saat boyunca bekletin. Yapraklar kuruduktan sonra kaynamış suyun içerisine 2 veya 3 çay kaşığı kuru nane yaprağı ekleyin. 15 dakikalık demlemenin ardından nane çayınızı içebilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYI

Sindirim sistemi ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde bu çay kullanılabilir. Bal ile tüketildiğinde daha etkilidir. Zencefili 10 dakika demledikten sonra günde 1 veya 2 bardak içmek yeterlidir.