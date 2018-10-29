0553 313 94 23
impression

Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları

Bağışıklık sistemini artıran sağlıklı bitki çayları ve faydaları hakkında daha fazla bilgi yazının devamında …

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları

KUŞBURNU

C vitamini, hastalıklara karşı savaşmada önemli bir role sahiptir. Kuşburnu da bu vitamin bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Diğer aylarda da günde birer bardak içildiğinde dinç bir vücuda sahip olabilirsiniz. Kaynar suda 5-10 dakika arası demlemek yeterlidir. 

KARAHİNDİBA 

Eski çağlardan itibaren, birçok hastalığın tedavisi için yapılan ilaçlara katılan karahindiba, zararlı toksinlerin yok edilmesini sağlar. Ağız ve diş hastalıklarında, zatürre ve ülser gibi rahatsızlıklarda tedavi amaçlı tüketilebilir. Kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı karahindiba attıktan sonra 40 dakika demleyip süzdükten sonra çayınızı içebilirsiniz. 

YEŞİL ÇAY

Siyah çayın doğada bozulmamış ve işlenmemiş hali yeşil çaydır. Bu nedenle yapısında çok fazla mineral bulundurur. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur. Yeşil çayı 2-5 dakika arasında demlemek yeterlidir. 

EKİNEZYA

Bademciklerin iltihaplanması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Ekinezya çayı, bademciklerdeki iltihaplanmaların yok edilmesini sağlar. Diğer üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de etkilidir. 1 litre suyun içerisine 3-4 tatlı kaşığı ekinezya ekleyip 5 dakika demleyebilirsiniz. Günde iki bardak içmek yeterlidir. 

NANE ÇAYI

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen nane çayı günde bir bardak içildiğinde daha sağlıklı olmanızı sağlar. Nane yapraklarını üç veya dört parçaya ayırdıktan sonra 24 saat boyunca bekletin. Yapraklar kuruduktan sonra kaynamış suyun içerisine 2 veya 3 çay kaşığı kuru nane yaprağı ekleyin. 15 dakikalık demlemenin ardından nane çayınızı içebilirsiniz. 

ZENCEFİL ÇAYI

Sindirim sistemi ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde bu çay kullanılabilir. Bal ile tüketildiğinde daha etkilidir. Zencefili 10 dakika demledikten sonra günde 1 veya 2 bardak içmek yeterlidir. 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
  1. bitki çayı
  2. bitki çaylarının faydaları
  3. bitkilerle şifa
  4. şifalı bitkiler
  5. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    1. AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    2. İşte Fenerbahçe'nin Cocu'ya ödeyeceği..
    3. Euroleague'de Ekim'in MVP'si Walter..
    4. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye..
    5. Irak'ta katliam gibi kaza! 11 kişi öldü
    6. İstanbul Yeni Havalimanı açılış..
    7. İstanbul Yeni Havalimanının açılışına..
    8. Donald Trump şemsiyeyi kapatmak yerine..
    9. Köyde ısıtan soba şehirde öldürüyor
    10. Kaval kemiği ağrıları belirtileri..
    11. Şüphe üzerine gözaltına alındı,..
    12. Konya'da güvenlik kamerasını fark eden..
    13. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    14. Sivas valisi kim oldu?
    15. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    16. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    17. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    18. Somon balığının faydaları saymakla..
    19. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    20. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir