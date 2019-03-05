Bağımlılıklara karşı karikatür sergisi açıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanlığınca her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" temalı karikatür sergisi açıldı.

Gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve karikatürün evrensel dili ile farkındalık oluşturmak amacıyla 3’ncüsünün düzenlediği "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasında" değer bulan eserlerden oluşan sergi Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanlığınca Gazipaşa Caddesi üzerindeki Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı.

Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzman Dr. Fatih Akca, şunları söyledi: "Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 3. Uluslararası karikatür yarışmasında sergilenmeye değer bulan eserlerin biz Zonguldak halkı ile buluşturmak istedik. Bildiğiniz gibi Yeşilay haftası etkinlikleri kapsamında bir takım Zonguldak’ta etkinlikler düzenledik. Bu sergide o etkinliklerden biri. Yeşilay 99 yaşında. 99 yıldır bağımlıklarla mücadele eden bir sivil toplum örgütü bizde Zonguldak’ta da son 1 yıldır Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak çalışmalarımıza başladık. Burada tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere çizilmiş karikatürleri burada sergiye sunduk.Biz her kese bağımlılıkla mücadelede bize destek olamaya, bize omuz vermeye davet ediyoruz."