Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası

Bağımlılık Yapan Nefis Sıcak Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı nişasta

1 çay kasığından az Türk kahvesi

15 gram bitter çikolata( ben kutu nutella kullandım 1 tatlı kaşığı )

1 tatlı kaşığı vanilya

Bağımlılık Yapan Nefis Sıcak Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Şeker, kakao, nişasta, Türk kahvesi, vanilya cezveye konur ve karıştırır. Üstüne sütü ekleyip karıştırıp ocağa koyalım ve kaynayana kadar karıştıralım kaynadıktan sonra ocaktan alıp çikolatayı koyup eriyene kadar karıştıralım ve bir kez daha karıştıralım ve bardağa koyalım, afiyetle keyfimize bakalım

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