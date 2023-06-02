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Kadın - Aile Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası
Kadın - Aile

Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası

Yeniakit Publisher
2023-06-02 00:38:00 - 2023-06-02 00:50:09
Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası

"Bugün Ne Pişirsem?" Diye düşünenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz, damaklarda iz bırakan çikolata sosu tarifi detaylarda. Deneyen herkese afiyet olsun…

Bağımlılık Yapan Nefis Sıcak Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı kakao
1 çay kaşığı nişasta
1 çay kasığından az Türk kahvesi
15 gram bitter çikolata( ben kutu nutella kullandım 1 tatlı kaşığı )
1 tatlı kaşığı vanilya

Bağımlılık Yapan Nefis Sıcak Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Şeker, kakao, nişasta, Türk kahvesi, vanilya cezveye konur ve karıştırır. Üstüne sütü ekleyip karıştırıp ocağa koyalım ve kaynayana kadar karıştıralım kaynadıktan sonra ocaktan alıp çikolatayı koyup eriyene kadar karıştıralım ve bir kez daha karıştıralım ve bardağa koyalım, afiyetle keyfimize bakalım
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