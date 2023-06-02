Limon suyu ve sarımsak! Plan yapanlar, talebi karşılıyor: Rus doktorlar bulmuş! Saç çıkaran karışım ilgi çekti

Limon suyu ve Sarımsak mucizesi

2 litre limon suyu,40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak, ağzı sıkı Kapanan koyu renkli veya üzeri kağıtla kapatılmış bir kavanoza karıştırılıp

doldurunuz.

Sarımsak yıkanmadan ve ezilerek limon suyunun içine koyulacak, kavanozun kapağı sıkıca kapatılacak.

25 gün boyunca normal ılık bir yerde saklanıp hergün çalkalanacak.(sarımsaklar iyice erimiş olacak) 25 gün sonra kavanozu açıp her sabah kahvaltıdan yarımsaat- 1 saat kadar

önce aç karnına yarım veya içilebiliniyorsa 1 çay bardağı içilecek. Kavanoz bitene kadar bu içme işine devam edilecek.

Kavanozun kapağı hep kapalı tutulacak,

Kavanoza asla su,şeker v.b. karıştırılmayacak,ancak çay bardağına aldığınız kısmına istenirse sulandırılıp içilebilinecek. Karışım içildikten sonra,kahvaltıya kadar (yarım-1 saat sonra) kahvaltı yapılacak. Mümkünse her sabah aynı saatte içilecek.

KANITLANMIŞ YARARLARI

1- Tüm damar iltihapları (vaskülir) tedavi ediyor, tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.

2- Kollestrol ve lipidi düşürüyor zararlı yağların yakılmasını sağlıyor, kilo verdiriyor(bazal metabolizmayı hızlandırıp yağların yakılmasını sağladığı için iştahı açıyor, bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor) Şekeri düşürüyor, pankreas'ın yenilenmesini sağlıyor.

3- Böbrek ve safra taşlarını eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki şişkinlik ve tüm dokulardan ödemi kaldırıyor.

4- Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu öldürerek mide ve oniki parmakbarsağı ülserinin kesin tedavisini yapıyor.

5- Tüm romatizmal iltihabı önleyip, her tür romatizmal ağrıları dindiriyor, kireçlenmeyi önlüyor. Eklem düzeylerinin yenilenmesini sağlıyor. Ağrıları kesiyor.

6- Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerinin yenilenmesini sağlıyor. Sinirdeki aksiyon potansiyelini düzenleyip ileri-refleks hızını arttırıyor. Felçlere ve VERTıGO'da fayda veriyor

7. Vücudun baışıklık sistemini son derece kuvvetlendiriyor ve her türlü alerjiyi, özellikle damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden kesiyor. Kansere karşı tüm vücudu koruyor.

8- Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, saç çıkarma konusunda oldukça etkili bir bitkisel çözümdür. Geçmişten günümüze saç dökülmesi sorunu yaşayan birçok kişi, sarımsak saç bakımı yaptıktan sonra saçlarının yeniden çıkmaya başladığını gözlemlemiştir.

N O T : ilacı hazırlayanın babasının koroner by-pass ile üç damarı değişecekken bu ilaç sayesinde % 100 tıkalı damarları açılmış. İlaç hazırlandıktan sonra sarımsaklar erir, koku etrafa

yayılmaz. Kullanan üç kişi ile görüştüm, hep son derece memnun olduklarını, adeta gençlik bunu ilk defa Rus doktorlar bulmuş ve uygulamışlar. Şimdi ABD'de uygulanmaya başlanmış, tıp'da devrim Yaratacağı söyleniyor. Sarımsak-limon karışımından oluşan maddelerin kimyasal yapısı çözülmeye çalışılıyor.

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