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Bağdat'ın Sadr bölgesindeki gösterilerde 15 kişi yaşamını yitirdi

Irak güvenlik güçlerinin dün gece Bağdat'ın Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

08 Ekim 2019 Salı 09:57
Bağdat'ın Sadr bölgesindeki gösterilerde 15 kişi yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri dün gece Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş açtı. Olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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Bu gelişmenin ardından Irak Savunma Bakanlığı, ordu güçlerinin Sadr bölgesinden çekilmeye başladığını ve yerine polis güçlerinin yerleşeceğini açıkladı.

Gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak

Öte yandan, Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı itiraf edilerek, "Göstericilere karşı aşırı güç kullanma emri veren bazı komutan ve subaylar hakkında soruşturma açılacak." denildi. 

Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede dün öğle saatlerinde de hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:57
  1. gösteri
  2. Sadr Bölgesi
  3. Anadolu Ajansı

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