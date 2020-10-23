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Aktüel Bağdat Büyükelçisi Yıldız, sosyal medyadaki ismini Iraklı dostunun hitabı üzerine değiştirdi
Aktüel

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, sosyal medyadaki ismini Iraklı dostunun hitabı üzerine değiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:04:25 -
Bağdat Büyükelçisi Yıldız, sosyal medyadaki ismini Iraklı dostunun hitabı üzerine değiştirdi

BAĞDAT (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Iraklı bir dostunun kendisine ülkede kullanılan klasik lakapla hitap etmesi üzerine, sosyal medyadaki profil ismini Fatih’ten “Ebu Aşkım”a (Aşkım’ın babası) çevirdi.

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kızım Aşkım’ı da tanıyan bir Iraklı dostum bana ilk defa ”Aşkım’ın Babası” anlamına gelen “Ebu Aşkım (klasik bir lakap kullanımı) diye hitap etti.” dedi.

Söz konusu lakabı çok sevdiğini bildiren Yıldız, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Kızı aklından hiç çıkmayan bir baba için mükemmel bir hitap şekli. Profilimdeki Fatih’i de Ebu Aşkım’a çevirdim.”

Büyükelçi Yıldız’ın profiline “Ebu Aşkım” ibaresini Arapça yazması Iraklıların yüksek beğenisini toplarken, bu adım ülkedeki birçok yerel ve sosyal medya mecrasında da geniş yer buldu.

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, “Aşkım” adlı tek kız çocuğu babası. Mimarlık mezunu Aşkım Yıldız, defalarca Bağdat’a gelerek babasıyla kadim başkentin birçok bölgesini gezmişti. Büyükelçi Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Aşkım’ın buradaki tarihi binalar ve mekanlarla ilgili çektiği fotoğrafları “Mimarlık öğrencisi kızım Aşkım’ın gözünden Bağdat” notuyla paylaşmıştı.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, ülkedeki siyasi görevinin yanı sıra sık sık yaptığı sokak diplomasisiyle “sıra dışı büyükelçi” profili çizmeyi sürdürüyor.

Irak’ta babalar doğan ilk erkek ya da kız çocuklarının ismiyle de hitap edilir.


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