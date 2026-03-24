Bağcılar'da Zehirlenme Vakası! 8 Kişi Etkilendi

İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde meydana gelen zehirlenme olayında 8 kişinin gazdan etkilendiğini duyurdu. Olay yerine müdahaleye gelen sağlık ekiplerinin de etkilendiği faciada, yaralılar hastaneye sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde ciddi bir zehirlenme olayı yaşandı. Olayda, ikisi iş yeri çalışanı, altısı ise müdahaleye gelen sağlık personeli olmak üzere toplam 8 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Valilik, 24 Mart saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 655. Sokak'taki tesiste meydana gelen zehirlenme vakasında, ilk etapta iş yerinde bilinci kapalı bulunan iki kişiye müdahale etmeye hazırlanan sağlık ekiplerinin de tesisteki gazdan etkilendiğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine olay yerine hızla KRBN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olayın ardından iş yeri mühürlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan yetkililer, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

