Bağcılar'da virüs riski yüksek yerler denetlendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskinin fazla olabileceği yerler arasında gösterilen güzellik ve spor salonları, estetik merkezi ve kuaförleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda halk sağlığı gözetilerek yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında zabıta, vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle virüsün yayılımını artıran estetik merkezi, güzellik ve spor salonları ile kuaförleri denetledi.

Uygulamalarda, sosyal mesafe kuralından tek kullanımlık havlu, eldiven, maske gibi koruyucu malzemelere kadar her şeye ayrıntılı şekilde bakıldı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği denetimlerde girilen 32 iş yerinin çoğunluğunda Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesindeki prensiplere uyulduğu ve hijyenin üst planda tutulduğu görüldü.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, denetim ve kontrollerin rutin olarak devam edeceğini belirterek, "Halkın sağlığını tehdit eden her türlü işleme karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temasın en fazla olduğu güzellik salonu, spor salonu ve kuaför gibi yerlere ayrı bir önem gösteriyoruz. Amacımız virüsün bulaşma riskini yok etmek. İnşallah biz çalışarak, hemşehrilerimiz de özen göstererek bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 14 kıraathane, 16 lokanta ve kafe olmak üzere 30 iş yeri de denetlendi.



