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Gündem Bağcılar’da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Gündem

Bağcılar’da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:24:00 - 2023-09-13 10:27:30

Bağcılar’da bir kamyon şoförü tartıştığı başka bir sürücüyü bacağından vurdu.

İstanbul Bağcılar’da trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü bacağından vurdu. Yaşanan arbede de iki el silah sesi duyuldu. Bacağından vurulduğu öğrenilen sürücü kaldırım kenarına kaldırıldı. Acının etkisiyle imdat diyerek bağıran sürücünün o anları bir vatandaş telefonu ile görüntülendi.

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

O anlar böyle görüntülendi.

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