Bağcılar’da kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Bağcılar’da bir kamyon şoförü tartıştığı başka bir sürücüyü bacağından vurdu.
İstanbul Bağcılar’da trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü bacağından vurdu. Yaşanan arbede de iki el silah sesi duyuldu. Bacağından vurulduğu öğrenilen sürücü kaldırım kenarına kaldırıldı. Acının etkisiyle imdat diyerek bağıran sürücünün o anları bir vatandaş telefonu ile görüntülendi.
Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.
O anlar böyle görüntülendi.