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Aktüel Bağcılar'da annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Bağcılar'da annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul-Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 00:23:00 -
Bağcılar'da annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul-Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. (58) ile tartıştı. A.S, annesinin başını bıçakla keserek camdan sokağa attı. Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekiplerince evde yakalandı.

Polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Şüpheli şahıs ruh ve sinir hastalıklarından firari"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.S. (58) isimli kadının A.S. (26) tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünün belirlendiği belirtildi.

Olay yerine intikal edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahsın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir."

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